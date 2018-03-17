NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Ünver, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin, tüm dünyaya Türk milletinin azim ve kararlılığını bir kez daha göstermesi açısından vazgeçilmez bir değer taşıdığını ifade etti.

Çanakkale Savaşıyla tüm dünyaya Türk'ün gücünü bir kez daha gösterdiklerini vurgulayan Ünver, şunları kaydetti:

"Çanakkale Boğazı’nı almak suretiyle sıcak ülkelere inme emellerine ulaşmak isteyen çok uluslu güçlerin, dönemin en modern savaş araç ve gereçlerini kullanarak, Osmanlı İmparatorluğu karşısında tarih sahnesinde nasıl bir hezimete uğradığını ortaya koyması açısından Çanakkale Zaferi’nin çok iyi ele alınarak değerlendirilmesi gerekir. Tarih sahnesinde bağımsızlığın temel karakteri olarak değerlendiren Türk milletinin 18 Mart 1915 tarihinde büyük bir zafere imza attı. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."