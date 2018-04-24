İSTANBUL (AA) - İzocam’ın, sosyal sorumluluk bilinciyle her yıl farklı bir ülke, şehir ve konseptle hayata geçirdiği ve bu yıl "Sıcak İklimde Sürdürülebilir Tasarım" başlığıyla düzenlediği 18. İzocam Öğrenci Yarışması sonuçlandı.

İzocam'dan yapılan açıklamaya göre, "Fikirden Projeye" formatıyla gerçekleşen yarışma, iki aşamada gerçekleştirildi. Yarışmanın ilk adımında öğrencilerden "Dubai Kültür Köyü” başlığı altında, bölgesel şartları hesaba katarak sürdürülebilir ve iklimle dengeli bir mimari tasarım fikri geliştirmeleri ve bu fikirleri somutlaştırarak avan projeye dönüştürerek multi konfor bina tasarlamaları beklendi.

Öğrenciler www.izocamogrenciyarismasi.com adresi üzerinden projelerini göndererek başvuru yaptı. Gelen projeler arasından başarılı bulunanlar ikinci aşamaya geçti ve öğrenciler, jüriden projelerini geliştirmeye katkı sağlayacak yorumları aldı. 19 Nisan 2018’de düzenlenen açık jüri buluşmasında ise başarılı projeler yarıştı ve 12-15 Mayıs 2018'de Dubai’deki uluslararası finalde yarışacak ilk 3 proje belli oldu.

Yapılan değerlendirme sonucu Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencilerinden Şimal Avcı ve Halil Soysal Cirit’in hazırladığı "Mağara" isimli proje birinci oldu. Sıcak iklim tasarım ilkelerinin dikkate alındığı projenin çevresel verilerle ilişki kurması, suyun iklimlendirme etkilerini tasarımın içine alması, iç ve dış mekan kurgusundaki dinamik dili jürinin beğenisini kazandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerinden Büşra İnce ve Ayşegül Erçin’in hazırladığı "Coasive" isimli proje ise yalın ve tutarlı yaklaşımıyla ikinci oldu. Projede yaratılan dolu/boş ilişkisi, kademeleşme, kütlesel denge ve bunların tipolojik çözümleri başarılı bulundu. İklimsel verilere duyarlı olarak geliştirilen dar sokaklar ve iç avluların sürekliliği, yer yer meydanlaşması, farklı sürpriz perspektifler yaratması jürinin beğenisini aldı.

İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencilerinden Nazlı Aral ile Serkan Ateş’in geleneksel içe dönük ev modelini temel alarak hazırladıkları, korunaklı ve iç mekandaki küçük boşaltmalarla mikro klima alanları yarattıkları "All Apt." isimli proje ise üçüncü oldu.

Yetkin öğretim görevlileri, uzman mimarlardan ve sektör uzmanlarından oluşan jüri, yarışma süreçlerindeki aktif rolüyle ve özverili çalışmalarıyla hem yarışmaya hem de öğrencilerin gelişimine katkı sağladı.

Finalistler arasından dereceye giren birinci proje 8 bin, ikinci proje 6 bin ve üçüncü proje 4 bin TL ödül kazandı. Yarışmada dereceye giren ilk 3 proje, mayıs ayında Dubai’de düzenlenecek uluslararası finalde Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı.





