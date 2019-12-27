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18 hakim ve savcı açığa alındı

Hakimler ve Savcılar Kurulu, FETÖ ile iltisak ve irtibat iddiaları nedeniyle 18 hakim ve savcıyı açığa aldı.

Genel 27.12.2019, 14:39
18 hakim ve savcı açığa alındı
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ANKARA (AA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi (HSK), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile iltisak, irtibat ve münasebeti nedeniyle 18 hakim ve savcının açığa alınmasını kararlaştırdı.

Kararın, HSK Genel Kurulunca yürütülen çalışmalar doğrultusunda alındığı bildirildi.

Bu hakim ve savcılarla ilgili soruşturma için HSK müfettişlerinin görevlendirildiği, HSK 2. Dairesi'nin de haklarında yürütülen soruşturma tamamlanana kadar 18 hakim ve savcının geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına karar verdiği kaydedildi.

Hakim ve savcıların, haklarındaki müfettiş raporu tamamlandıktan sonra meslekten ihraç edilip edilmeyeceklerine karar verilecek.

#türkiye
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