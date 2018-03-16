ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türkiye'de fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek ve fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen 18. Devlet Fotoğraf Yarışması'nda başvurular, bu yıl internetten yapılabilecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de fotoğraf sanatçılarını desteklemek ve gerektiğinde uluslararası platformlarda temsil gücüne sahip fotoğraf sergileri oluşturmak üzere, her yıl gerçekleştirilen yarışmanın başvuruları, bu yıl, ilk kez "e-devlet" sistemi üzerinden alınacak.

Başvuruları, 24 Nisan ile 22 Haziran arasında yapılacak yarışmanın bu yılki toplam para ödülü, 30 bin 500 lira olacak.

"İnsan ve Yaşam", "Tarihi Yapılar" ile "Deneysel Çalışmalar" kategorilerinin her birinden toplam üç fotoğrafın sahiplerine ayrı ayrı 6 bin lira ve başarı ödülü verilecek. Yarışmada, sergilemeye değer görülecek her bir kategorideki en fazla 25 fotoğrafın sahiplerine ise yine ayrı ayrı 500 lira ve katılım belgesi takdim edilecek.





- Başvurular ilk kez "e-devlet" üzerinden yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı bu yılki yarışma başvurularını ilk kez "e-devlet" sistemi üzerinden online olarak kabul edecek.



Sanatçıların, e-devlet şifresiyle "https://plastiksanat.kultur.gov.tr/" adresinden yapacakları başvurular, 24 Nisan-22 Haziran tarihleri arasında alınacak.



Bakanlık temsilcisi ile dört akademisyen ya da sanatçıdan oluşacak seçici kurulunun isimleri ise son başvuru tarihinden sonra Bakanlığın "www.kulturturizm.gov.tr", "www.guzelsanatlar.gov.tr" ve "www.kulturportali.gov.tr" internet adreslerinden duyurulacak.