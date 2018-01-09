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17 kişilik servisten 28 öğrenci çıktı

- Sivas'ta trafik polisleri tarafından durdurulan ve fazla öğrenci taşıyan servis sürücüsüne 320 lira ceza uygulandı

09 Ocak 2018 Salı 10:49
17 kişilik servisten 28 öğrenci çıktı
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SİVAS (AA) - Sivas'ta trafik polisleri tarafından durdurulan 17 kişilik servise 28 öğrenci aldığı tespit edilen şoföre para cezası uygulandı.

Trafik polisleri, C.U. yönetimindeki 58 S 0062 plakalı öğrenci servisini Kaleardı Mahallesi Gökmedrese Caddesi'nde durdurdu.

Araç içerisini kontrol eden ekipler, 17 kişilik servise 28 öğrenci alındığını tespit etti.

Sürücü C.U.'ya 320 lira para cezası kesildi.

Araçtaki fazla öğrenciler ise çağrılan bir başka servise bindirildi.

Öğrencilerin bir ilkokuldan robotik kodlama dersi için Milli Eğitim Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.

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