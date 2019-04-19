"16 yılda 5 bin 250 tarihi eser restore edildi"

YOZGAT (AA) - Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Burhan Ersoy, genel müdürlüklerince Türkiye genelinde 16 yılda 5 bin 250 tarihi eseri restore edildiğini bildirdi.

Ersoy, Yozgat'ın Tekkeyenicesi köyünde restorasyonu tamamlanan tarihi caminin açılış törenine katıldı. Törenin ardından gazetecilere açıklama yapan Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak ilk kez Yozgat'ın iki köyünde açılış yaptıklarını belirterek "Türkiye genelinde Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2003 ile 2019 yılları arasında 5 bin 250 tarihi eseri restore edildi. Yozgat'ta buradaki köy camisi ile Çekerek ilçesine bağlı Fuadiye köyündeki caminin restorasyonunu tamamladık." dedi.

Tekkeyenicesi köyü camisinin 2017'de restorasyona alındığını, çalışmalar için yaklaşık 1 milyon 200 bin lira harcandığını aktaran Ersoy, "Bu caminin restorasyonuyla ilgili kısımda derzleri yapıldıktan sonra çeşitli boyalar çıktı. Kök boyası ile restorasyonlar yapıldı. Esma-ül Hüsna Allah'ın 99 ismi var. Alt kısımlarda motifler, çiçekler var. Bunlarla ilgili restorasyon sonucu bunları çıkardık. Hat sanatları var, çok güzel bir cami ahşap mimariye uygun. İbadete açmak bize nasip oldu." ifadelerini kullandı.

Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğünün diğer çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:

"Türkiye genelinde yaptığımız çalışmalar kapsamında 28 bin aileye kuru gıda yardımı yapıyoruz. Yaklaşık 15 bin ortaöğretim öğrencisine burs veriyoruz. Bunların dışında yurt dışında, Bosna Hersek'te, Makedonya'da, Kosova'da yaptığımız restorasyonlar var. Ecdat yadigarı eserleri oralarda restore ediyoruz. Vakıflar Genel Müdürlüğünün çok güçlü bir teşkilat yapısı var. Yaklaşık Türkiye genelinde 65 bin taşınmazımız, yıllık 900 milyon liraya yakın gelirimiz var, kira gelirleri ortalama 65 milyon liranın altına düşmüyor. Allah'a şükür elimizden geldiği kadar ecdadın bize bıraktığı emaneti ihya etmeye, yaşatmaya, vakfiyelerinde belirttikleri şartları yerine getirmeye çalışıyoruz."

Vakıflar Sivas Bölge Müdürü Cemal Karaca da restorasyonu tamamlanan caminin hayırlı olması dileğinde bulundu. Tekkeyenicesi köyü camisinin 19. yüzyıla ait örnek bir eser olduğuna işaret ederek şunları kaydetti:

"Cami Tekkeyenicesi Köyü Vakfı'na ait ama genel müdürlüğümüze bağlı. İçerisinde güzel kalem işleri var, güzel süslemeler var. Bunların kaybolmaması için çatıdan başlayarak aşağıya kadar camiyi yeniden restore ettik. İçerisinde yazılar önemli bir şey arz ediyor. İki mezhebi de içine alan ve anlayışları bir camide birleştiriyor. 'Ali gibi genç mi var? Zülfikar gibi kılıç mı var?' diyor. Bir taraftan ehlibeytin gönül verdiği bir cami, diğer taraftan da Sünni anlayışın, Hanefi anlayışının olduğu bir camidir. Bundan dolayı önem arz etmektedir. Camimiz bugün itibariyle ibadete hizmete açıldı."

Açılış törenine, Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, İl Müftüsü Salih Sezik, il genel meclis üyeleri ve halk katıldı.