KAYSERİ (AA) - Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde, İçişleri Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 16. Ufuk Turu, Kayseri'de başladı.

Kentteki bir otelde gerçekleştirilen "Sosyal Sorumluluk ve İş Ahlakı" temasını işleyen programın açılışında bir konuşma yapan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, gönüllülüğün önemine değindi.

Kayseri ve Konya'nın hayırseverleriyle bilindiğini anlatan Toprak, Türkiye'nin de dünyanın dört bir köşesindeki mazlumların yardımına koştuğunu dile getirdi.

Toprak, "Dünyanın isterse öbür ucunda olsun kurumlarıyla, sivil toplum kuruluşlarıyla oraya elini uzatan lider bir ülke ve bu ülkenin başında da bu potansiyelin farkında olan ve harekete geçiren bir lider var. Gönüllülük ve sosyal sorumluluk başkasının derdiyle dertlenmektir." diye konuştu.

Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Muhsin Görgülügil de farklı konuları ele aldıkları "Ufuk Turu" programlarının 16'ncısını düzenlediklerini belirtti.

Görgülügil, 28 Nisan'da sona erecek programda, "sosyal sorumluluğun temelleri, aile ve eğitimde sosyal sorumluluk, sosyal sorumluluk bağlamında ekonomi ve iş hayatı, yönetim ve sosyal sorumluluk" konularında değerlendirme ve bilgilendirme toplantıları yapılacağını anlattı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanvekili Bekir Yıldız ise insanların ahlakının temelini inançlarının oluşturduğuna dikkati çekti.

Programa misafir olarak katılan Yemen Yerel Yönetim Bakanlığı Müsteşarı Muhammed Hasan Alsoudi de ülkesinin tarihinin en kötü günlerini yaşadığını, 22 milyon kişinin acil yardıma ihtiyaç duyduğunu aktardı.

Alsoudi, 4 milyon Yemenlinin muhacir durumuna düştüğünü belirterek, 3 milyon çocuğun eğitim alamadığını, 1 milyon çocuğun ise yetim kaldığını kaydetti.

Alsoudi, Türkiye'ye Yemen'e yaptığı yardımlardan dolayı teşekkür etti.

Programa, Kayseri Vali Vekili Nail Anlar, AK Parti Konya milletvekilleri Hacı Ahmet Özdemir ve Ahmet Sorgun, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da katıldı.















