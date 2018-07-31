ANKARA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde milletin tavır aldığını ve minarelerden yükselen sala sesleriyle işgal girişiminin engellenmesine büyük katkı sağlandığını belirterek, "İnşallah 15 Temmuz'u her yıl salalarımızla yad edeceğiz." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, 15 Temmuz darbe girişiminde sala okuduğu için darp edilen Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Esenler Mahallesi Camisi imam hatibi Faruk Açıkgöz'ü kabul etti.

Açıkgöz'ü o gece sala okumak için gösterdiği gayretten dolayı tebrik eden Erbaş, Açıkgöz'e yapılanları kınadı.

15 Temmuz'un bir işgal girişimi olduğunu hatırlatan Erbaş, 15 Temmuz'un 2. yılında Türkiye geneli yaptıkları programlarla ve o gecenin simgesi olan salaları yeniden okutarak milletin kahramanlığını yad ettiklerini vurguladı.

Erbaş, "Millet olarak bu işgal girişimi karşısında tavrımızı aldık ve minarelerimizden yükselen sala sesleriyle işgal girişiminin engellenmesine büyük bir katkı sağladık. İnşallah 15 Temmuz'u her yıl salalarımızla yad edeceğiz." diye konuştu.

İmam Açıkgöz ise Erbaş'ın davetinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, o gece yaşadıkları hakkında bilgi verdi.