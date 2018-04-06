15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nin inşaatına başlandı

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Kahramankazan'da yapılacak 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi inşaatına başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ilçenin Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yapımına başlanan müzenin inşaat çalışmalarına yoğun şekilde devam ediliyor.

Hafta içinde temeli atılan inşaatın kasım ayında hizmete açılması planlanıyor.

İnşaatın Şantiye Saha Şefi Ersin Çolak, yaptığı açıklamada, inşaatı yıl sonuna yetiştirmek için yoğun şekilde çalıştıklarını söyledi.

Böyle anlamlı bir projede görev almaktan onur duyduğunu ifade eden Çolak, "3 bin metrekare kapalı alanda kurulacak olan müze, konferans ve fuaye alanı, sürekli sergi alanı, kütüphane, toplantı salonu ve sosyal donatı alanlarından oluşacak. Özellikle sergi alanında 15 Temmuz kahramanlarının kişisel eşyaları ve o geceyi anlatan yazılı ve görsel dokümanlar sergilenecek." diye konuştu.

Kahramankazan 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gazileri Derneği Başkanı Sinan Coşkun da 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı en büyük mücadele verilen yerlerden birisinin de Kahramankazan olduğunu belirterek, "Biz o gece Akıncı Üssü önünde 9 şehit, 92 gazi verdik. 15 Temmuz kahramanlarının anısının yaşatılması ve o karanlık gecesinin bir daha yaşanmaması için bu müzenin yapılması bizleri onurlandırdı, mutlu etti." ifadelerini kullandı.