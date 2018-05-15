15 Temmuz Şehitler Köprüsü davasında 138 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin 143 sanığın yargılandığı davanın duruşması, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesince Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapıldı.

Duruşmaya, tutuklu 133 sanık, taraf avukatları, müştekiler ve izleyiciler katıldı.

Mütalaada, 138 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

"Kasten öldürme" suçundan 34'er kez ağırlaştırılmış müebbet istemi

Davanın en rütbeli sanıkları eski Yarbay Turgay Ödemiş ve eski Binbaşı Ahmet Taştan'ın ayrıca "kasten öldürme" suçundan 34'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi.

Tutuksuz 5 sanığın darbe girişimine iştirak etmediği gerekçesiyle beraatine karar verilmesi talep edilen mütalaada, 136 sanığın da "kasten öldürme", ''silahla kasten yaralama'', "kasten öldürmeye teşebbüs'', ''mala zarar verme'' ve ''kişiyi hürriyetinden yoksun kılma'' suçlarından değişen oranlarda hapis cezasına çarptırılmaları öngörüldü.

Mahkeme heyeti, sanıkların esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 28 Mayıs'a erteledi.

Muhabir: Mustafa Hatipoğlu