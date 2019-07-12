15 Temmuz şehidi için Küpe Dağı'na tırmandılar

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde 8 dağcı, darbe girişimi sırasında şehit olan Konyalı Muhsin Kiremitci anısına Küpe Dağı'na tırmandı.

Seydişehir Dağcılık ve Fotoğrafçılık ekibinin düzenlediği, "Selam Olsun 15 Temmuz Şehitlerine, Lanet Olsun 15 Temmuz Hainlerine" adlı etkinliği kapsamında, 8 dağcı, Küpe Dağı'na tırmanmak üzere sabahın erken saatlerinde ilçeye bağlı Taraşçı Mahallesi'ne gitti.

Sisli ve zorlu hava şartlarına karşın tırmanışa geçen 8 dağcı, 2 bin 575 metre yüksekliğindeki Küpe Dağı'na tırmandı.

, zirvede 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki ilçesi Özel Hareket Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit olan komiser yardımcısı Muhsin Kiremitçi ve tüm 15 Temmuz şehitlerini anmak için Türk bayrağı açtı.

Dağcılardan Adnan Taşçı, 3 yıl önce yaşanan darbe girişiminin, verilen şehitler, yaralanan gaziler ve tankların önüne yatan kahraman Türk milleti sayesinde engellendiğini söyledi.

Kendilerinin de 15 Temmuz şehitlerini anmak için bu tırmanışı geçekleştirdiklerini ifade eden Taşçı, "Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığında 49 arkadaşı ile birlikte hainler tarafından alçakça şehit edilen Seydişehirli Muhsin Kiremitçi ile Ömer Halisdemir ve tüm şehitlerimizi rahmetle anarken, tüm gazilerimizi saygı ile selamlıyoruz." dedi.

Dağcılar, tırmanış dönüşü şehit Muhsin Kiremitçi'nin mezarını ziyaret ederek, dua okudu.

