15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

KAYSERİ (AA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyükkılıç, mesajında, Türk Milletini bölme arzusu taşıyanların, ne maşa olarak kullandıkları terör örgütleriyle ne de kendi güçleriyle amaçlarına ulaşamayacaklarını belirtti.

Türk Milleti'nin her zoru aşacak gücü olduğunu, çünkü Türk Milleti'nin bağımsızlığı için yaşadığını ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Bir takım şer güçlerle beraber olan içimizdeki hainler, hak ettikleri cevabı almışlardır. Almaya da devam ediyorlar. Mücadelemiz bitmedi. İçimizdeki hainleri kullanarak bize diz çöktürmek isteyenler farklı terör unsurları ve ekonomik terörle saldırıya devam ediyorlar. Şükürler olsun ki, bu saldırılara karşı yılmadan, yorulmadan devletinin ve milletinin hizmetinde olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bu kutlu davada onun yanında yer alan aziz milletimiz var. Üzerimize oynanan tüm oyunları bir ve beraber durarak, tek yürek olarak bozacağız. Bu vesileyle şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Tüm gazilerimize ve Gazi Milletimize şükranlarımı sunuyorum."

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde bir dizi etkinlik gerçekleştirileceğini belirten Büyükkılıç, Kayseri halkını bu etkinliklere katılmaya davet etti.