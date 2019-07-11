15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru

KAYSERİ (AA) - Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay ve Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Akay, mesajında, 15 Temmuz 2016'da, emperyalizmin uşaklığına soyunmuş bir takım kişilerin Türk devletini yok etmek, Türk milletini parçalamak için alçakça bir darbe girişiminde bulunduklarını anımsattı.

FETÖ adı ile örgütlenen emperyalizmin uşaklarının, ihanetleri ile Türk milletini tarih sahnesinden silmek istediklerini ifade eden Akay, şunları kaydetti:

"İşte Türk milleti böyle bir durumla karşılaşınca, büyük millet olma genlerini hatırlamış ve emperyalizmin ve uşakları FETÖ'cülerin oyunlarını bozarak büyük bir ders vermiştir. 15 Temmuz hain kalkışması, büyük Türk milleti için bir imtihandı. Emperyalistlere karşı boyun eğmeme, bağımsız olabilme, dik durabilme imtihanı. Bu imtihanı büyük milletimiz yüz akı ile kazandı. Büyük millet olduğunu dünyaya bir kez daha gösterdi."

- "15 Temmuz ülkemize yeni bir çağın kapısını açmıştır"



Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ise 15 Temmuz 2016'da vatan hainleri tarafından milletin iradesine ve demokrasiye yapılan hain darbe girişimi karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyan milyonlarca insanın meydanlara inerek darbeye dur dediğini, istikbaline ve istiklaline canı pahasına da olsa sonuna kadar sahip çıkarak vatan hainlerinin amaçlarına ulaşmasına izin vermediğini belirtti.

Milletin bu üstün cesaretinin, bir ve beraber olduğu müddetçe Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile kimsenin başa çıkamayacağının açık bir göstergesi olduğuna dikkat çeken Nursaçan, 15 Temmuz'un yüce Meclisin ve aziz milletin tek vücut olarak hain namlulara direndiği, vatandaşların teröristlere geçit vermediği unutulmaz bir destan olduğunu vurguladı.

Bu hain darbe ve işgal girişiminin ülkenin 2023 hedeflerine ulaşmasını, bu ve benzeri hainlerin asla engelleyemeyeceğini bir kez daha gösterdiğine dikkat çeken Nursaçan, "15 Temmuz ülkemize yeni bir çağın kapsını açmıştır. Türkiye büyük bir devlettir. Milletimiz büyük bir millettir. Çalışmaya, üretmeye devam eden bir ülke olarak, her türlü zorluğun altında kalkacağımıza inancımız sonsuzdur. Siyasi tarihimizin bu en kanlı darbe teşebbüsüne canları pahasına karşı koyan ölümsüz kahramanlarımızı, o gece ölümü öldüren yiğit evlatlarımızı, şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum." ifadelerini kullandı.

