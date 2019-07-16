15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

ANKARA (AA)- Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Beypazarı Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığınca düzenlenen etkinlikler, Beypazarı Şehit Mezarlığı ziyareti ve şehitlere dua edilmesiyle başladı.

Şehitlik ziyareti ardından öğle namazı öncesi şehitler için Fatih Camii’nde mevlid-i şerif okunarak dua edildi ve lokma ikram edildi.

Daha sonra Hanlarönü Meydanı yanında yeni yapılan alanda kurulan sahnede sinevizyon gösterileri yapıldı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve anma konuşmaları düzenlendi ve burada şehitler anıldı.

Beypazarı Kaymakamı Can Aksoy, yaptığı konuşmasında, hain darbe girişimi sonrasında şanlı direnişin 3. yıl dönümünde yine birlikte bulunduklarını söyledi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmadıklarını ve unutmayacaklarını dile getirdi.

Etkinlikler, vatandaşların sabaha kadar nöbet tutmasıyla son buldu.







