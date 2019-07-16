NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'in Gülşehir, Derinkuyu ve Hacıbektaş ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Gülşehir'de, Kurşunlu Camisinde mevlit okutuldu. Cami bahçesinde "15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisini gezen katılımcılar, ilçedeki çeşitli kabristanlarda bulunan, terörle mücadele sırasında şehit olan polis ve askerlerin mezarlarını ziyaret etti.

Din görevlilerince Kur'an-ı Kerim okundu, Gülşehir Kaymakamı Talat Tabur ve Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi tarafından kabirlere karanfil bırakıldı.

- Derinkuyu

İlçedeki Fatih Camisinde gerçekleştirilen programda, öğrenciler tarafından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Derinkuyu Kaymakam Vekili Mert Kumcu, Belediye Başkanı Bülent Aksoy’un katıldığı programın ardından katılımcılar belediye binasına geçerek burada açılan fotoğraf sergisini gezdi.

Kumcu ve Başkan Aksoy, bir standa konulan deftere 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ilgili duygu ve düşüncelerini yazdı.

İlçedeki şehit kabirleri ziyaret edilerek, dua edildi.

Daha sonra ilçe protokolü ve vatandaşların katılımıyla Kaymakamlık binasından Hakkı Atamulu Kültür Parkı'na kadar "Milli Birlik Yürüyüşü" yapıldı.

- Hacıbektaş

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Hacı Bektaş Veli Kültür ve Sanat Merkezindeki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrencilerin yaptığı, 15 Temmuz hain darbe girişimini konu alan resimlerinin yer aldığı serginin açılışına Hacıbektaş Kaymakamı Yaşar Yiğit Demirer, Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, NEVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cesur Pehlivan, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Sergi, üç gün ziyarete açık bulundurulacak.

