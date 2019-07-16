SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ve Şarkışla ilçelerinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş yapıldı, meydanlarda etkinlikler düzenlendi.

Suşehri ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Suşehri Belediye Başkanlığı önünde başlayan yürüyüş, eski Hükümet Konağı önündeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra Kaymakam Vekili Çağlar Partal, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde vurularak gazi olan Murat Kaygusuz konuşmalar yaptı.

Vatandaşlara çeşitli ikramlar sunulan programda, Suşehri Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından oluşturulan Türk Halk Müziği korosu tarafından kahramanlık türküleri seslendirildi.

- Şarkışla

Şarkışla ilçesinde de Muhsin Yazıcıoğlu Cami ve Külliyesi önünde başlayan yürüyüş 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda sona erdi.

15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda gerçekleştirilen programda konuşan Kaymakam Akif Pektaş,15 Temmuz'da tek vatan, tek devlet, tek millet ve tek bayrak ülküsüyle şehadete yürüyen şehitleri rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ise 15 Temmuz'daki ruhun her zaman diri tutulacağını, vatan, bayrak ve din uğruna üç yıl önce meydanlarda olan halkın bugün aynı ruhla meydanlarda toplandığını ifade etti.

Programda, Şarkışla İmam Hatip Lisesinin oluşturduğu mehter takımı konser verdi. Hamide Türkoğlu Erkek Hafız Kursu öğrencileri de ilahiler söyleyerek, şiirler okudu.

















