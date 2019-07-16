ÇANKIRI (AA) - Orta ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Çarşı meydanında düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kaymakam Cihat Abukan, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da demokrasiye yönelik darbe girişiminin Türk milleti tarafından bastırıldığını hatırlattı.

Türk milletinin iradesine sahip çıkma kararlılığının her türlü takdirin üzerinde olduğunu vurgulayan Abukan, "Kalpleri iman ve ülke sevgisiyle dolu olarak vatan, millet, bayrak ve diğer bütün mukaddes değerleri uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

Orta Belediye Başkanı Bayram Yavuz Onay da 15 Temmuz'u unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi.

Anma etkinliğine katılanlara teşekkür eden Onay, "15 Temmuz 2016 gecesinde yine aynı coşkuyla değerli milletimiz, Türkiye'nin her bir tarafında Türk demokrasisini, devletin bağımsızlığını, bütünlüğünü üç beş çapulcu terör örgütlerine bırakmayacağının mesajını verdiniz. O tankların, silahların, tüfeklerin altına yatanlara o gece darbeye engel olan ilçemizden iki şehidimize ve tüm şehit ve gazilerimizden Allah razı olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz şehitlerinden Uhud Kadir Işık ve Erkan Er’in ailelerine Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Daha sonra Kur'an kursu öğrencileri tarafından skeç gösterisi sunuldu, ilahi dinletisi gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak verilen selanın ardından program sona erdi.



