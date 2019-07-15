ANKARA (AA) - Ankara'nın Çubuk ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında yürüyüş düzenlendi.

Yıldırım Beyazıt Kavşağında akşam saatlerinde toplanan Çubuklular, ellerinde Türk bayrakları ile Ankara Bulvarı ve Atatürk Caddeleri üzerinde Atatürk Parkı'nda sona eren Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü yaptı.

Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş öncülüğünde yürüyen yaklaşık bin kişi, sloganlar attı.

Yürüyüşün ardından Belediye Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi’nin açılışı Başkan Demirbaş tarafından yapıldı. Sergide, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi gecesi ve sonrası çekilen fotoğraflar sergilendi.

Öte yandan, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Milli Birlik ve Demokrasi Meydanı'ndaki anı defterini imzaladı.

Başkan Demirbaş, anı defterine, "Şüphesizki milletimizin demokrasisine ve milli birliğine sahip çıkma cesareti ve iradesi ile kararlılığı her türlü takdirin üzerindedir." yazdı.

Daha sonra Atatürk Parkında, şehitler için saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Din görevlisi Uğur Arslan tarafından Kuran’ı Kerim okunurken, ilçe vaizlerinden Ferhat Ateş tarafından tüm şehitler için dua edildi.

Sunucu Ahmet Yılmaz tarafından şiirlerin okunması ile devam eden programda, tarihçi yazar Mustafa Turan tarafından "15 Temmuz ve Milli Birlik Ruhu" konulu konferans verildi.

Vatandaşlar, Atatürk Parkı önünde kurulan dev ekranda 15 Temmuz belgeseli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın konuşmasını canlı izledi.

Programa, Çubuk Kaymakamı Uğur Sezer, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, Cumhuriyet Başsavcısı Hali Demir, İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Çam, Jandarma Komutan Vekili Murat Sök, İlçe Müftüsü Tahsin Yazgan, Aile ve Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Şahin Sayılıer, Çubuk Terör Mağdurları Derneği Başkanı Zeki Avan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.