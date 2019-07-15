KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınlandı.

Karakaya, mesajında, Türkiye'nin 15 Temmuz 2016 gecesi hain bir darbe girişimine maruz kalarak, milli iradenin ayaklar altına alınmaya çalışıldığını belirtti.

Türkiye'nin milli varlık, birlik ve bütünlüğüne karşı yapılan saldırının ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla halkın hareke geçtiğini vurgulayan Karakaya, şöyle devam etti:

"Vatan sevgisi, azim ve kararlılık ile darbe girişimi önlenmiştir. Milletimiz bu hain darbe girişimine karşı fedakarca canını ortaya koymuştur. Bugün dimdik ve daha güçlü yoluna devam eden ülkemiz, devleti ve milleti ile birlikte 2023 hedefleri doğrultusunda var gücü ile çalışmaktadır. Ülkemiz, bugün emin adımlarla geleceğe yürüyorsa 15 Temmuz şehit ve gazilerimizin bunda katkısı çok büyüktür. Milli birlik ve beraberliğimizin simgesi haline gelen bu anlamlı gün vesilesiyle kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyorum."

Belediye Başkanı Ekicioğlu da 15 Temmuz gecesinde, uluslararası istihbarat örgütleri ile işbirliği içerisinde olan hain FETÖ mensupları tarafından tertiplenen bir darbe girişimi ile Türkiye demokrasisinin işletilmez hale getirilmek istendiğini hatırlattı.

Cumhuriyet ve demokrasiye bağlı ordu ve emniyet mensupları ile Türk halkı tarafından, hain FETÖ çetelerine geçit verilmeyerek, kirli oyunun bozulduğunu vurgulayan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Bir daha böylesine acı olayların yaşanmaması için yapılması gereken tek şey laikliğe sıkı sıkıya bağlı kalmaktır. Hiçbir cemaat ve tarikatın menfaati gözetilmeden, Cumhuriyet ve demokrasiye bağlı, Atatürk devrimlerine sahip çıkan liyakat sahibi, hiçbir kişisel ve grup çıkarı olmayan, ülkesini ve halkını düşünen kadrolar kamu görevinde olmalıdır. 15 Temmuz aynı zamanda bizi biz yapan birlik ve beraberlik duygumuzu en üst seviyede hissettiğimiz bir günün adıdır. Toplumun her kesiminden ülkenin geleceğini düşünen herkes o gün darbeye 'dur' demiş, Türk halkı demokrasiye sahip çıkmıştır. O gün hain FETÖ çetesine geçit vermeyerek demokrasi için canını siper eden başta Ömer Halisdemir olmak üzere bütün şehitlerimizi saygıyla anıyor, gazilerimize mutlu ve huzurlu bir ömür diliyorum."