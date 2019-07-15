ANKARA (AA) - Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, tarihi kahramanca yazanları, vatanı ve milleti uğruna vücudunu siper eden tüm şehitleri, rahmet ve minnetle andığını belirterek, "Bu vatan size daima borçlu kalacaktır." ifadesini kullandı.

Şeker, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Türk milletinin, 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine, inanç ve kararlılıkla karşı koyduğuna işaret eden Şeker, tarihten miras alınan milli mücadele ruhuyla o gece ülkeye, egemenliğe ve demokrasiye sahip çıkışının destanının yazıldığını vurguladı.

Şeker, milletin inanç ve cesaretinin, gençlerin umudu ve meşalesi olacağını ve yollarını aydınlatacağının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Uluslararası emperyalistlerin taşeronu olan FETÖ yapılanmasının, ülkemizin özellikle nitelikli insan kaynağının emeğini ve gücünü kötü emellerine alet ederek, heba etmesinden tüm toplum katmanlarımızın çıkarması gereken önemli dersler bulunmaktadır. Unutulmamalıdır ki; bu ders çıkarımı gerçekleşmediği takdirde benzer haince teşebbüs ve karanlık olayların tekrarı kaçınılmazdır. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde tarihimizi kahramanca yazanları, vatanı ve milleti uğruna vücudunu siper eden tüm şehitlerimizi, bir kez daha rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyor uzun ömürler diliyorum. Bu vatan size daima borçlu kalacaktır."