KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi İbrahim Akın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde şehit aileleri onuruna verilen yemekte İl Müftüsü Mehmet Yaman, tüm şehitler için dua etti.

Vali Akın, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle şehitlerin değerli aileleri ve kahraman gazilerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Ecdadın büyük bedeller ödeyerek bizlere emanet ettiği Türkiye'yi her türlü tehlikeden koruyarak yükselmesini sağlamanın en ulvi görev olduğunu belirten Akın, şöyle devam etti:

"Ülkemiz 15 Temmuz 2016 tarihinde vuku bulan darbe girişimi nedeniyle büyük bir tehlike atlatmış, Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara çıkan halkımız üzerilerine sürülen tanklara, sıkılan kurşunlara, uçaklarla yapılan bombalamalara rağmen bizleri daha güzel yarınlara taşıyacak demokrasimize sahip çıkmıştır. Bu mücadeleler sonucunda darbe zihniyeti kaybetmiş ve kazanan milli irade olmuştur. Milletimizin bir kahramanlık destanı yazdığı o gecede 251 sivil, asker ve polisimiz şehitlik mertebesine yükselirken yüzlerce vatandaşımız da gazi olmuştur."

Millete bu sıkıntıları yaşatan hainler ve onların destekçilerinin adalet önünde hesap vermeye devam ettiğini vurgulayan Vali Akın, "Bu hainlerle mücadele yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla devam edecektir. Hepimiz inanıyoruz ki, devletimizin bekası ve milletimizin huzurunu bozmak için yapılan her türlü girişim sonuçsuz kalacak, halkımızın birlik ve beraberliği ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti sonsuza kadar yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.

Vali Akın ve eşi Saliha Akın, konuşmasının ardından şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilendi.

Programa, Kırşehir Milletvekilleri Mustafa Kendirli, Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Baro Başkanı Mehtap Karaburçak Tuzcu, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ferhat Kuran, Kırşehir POMEM Müdürü Mehmet Gülser, İl Genel Meclisi Başkanı Hacı Ömer Seyfi, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kurtuluş Yılmaz, protokol eşleri, daire müdürler, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Öte yandan, Kırşehir Müftülüğü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla konferans düzenledi.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşen "Anadolu Coğrafyasında Varlık Mücadelemiz ve 15 Temmuz"’ konulu konferansa, Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç Dr. Adil Şen, konuşmacı olarak katıldı.



