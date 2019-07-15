KIRIKKALE (AA) - Karakeçili ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte şehitler anıldı.

Karakeçili Mezarlığında düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle başladı.

, Belediye Başkanı Veysel Aydemir, kamu kurumu temsilcileri ve şehit yakınları şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Kaymakam Cankaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ terör örgütünün hain darbe girişimi, vatan, millet, bayrak sevdalısı milli ve manevi duygularla bürünmüş Türk milleti tarafından engellenerek milletin zaferi haline dönüştüğünü söyledi.

Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için şehit düşenlere Allah'tan rahmet dileyen Cankaloğlu, "Asker, polis, sivil bütün kardeşlerimizin mekanı cennet olsun, bu uğurda gazi olan kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Hainler, bu dünyada bağımsız Türk mahkemeleri önünde, ebedi dünyada da Allah'ın gazabı ile cezalarını çekecekler." diye konuştu.

