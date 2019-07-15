NİĞDE (AA) - Niğde, Kırıkkale, Sivas, Yozgat, Kırşehir ve Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde şehitler anıldı.

Niğde'de il protokolü, darbe girişiminde İstanbul 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şehit düşen Kemal Tosun ile Ankara Gölbaşı'nda Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan bombalı saldırıda şehit olan polis Varol Tosun'un, Derbent Mezarlığı'ndaki şehitlikte bulunan kabirleri ziyaret edildi.

Programa, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hasan Hüseyin Erkmen, AK Parti Milletvekilleri Yavuz Ergün ve Selim Gültekin, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve şehit aileleri katıldı.

- Kırıkkale

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve beraberindekiler, Kırıkkale Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Şehitlikteki program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Şahin Yıldırım'ın dua etmesiyle başladı.



Vali Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen ve protokol üyeleri, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Sezer, hain darbe girişiminin 3. yılını geride bıraktıklarını söyledi.

Sezer, "Şehitlerimize verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz. Bu vatan, millet, bayrak ve devlet emin ellerdedir. Hiçbir zaman da namertlere teslim edilmeyecektir. İnşallah bu sözü sonuna kadar taşıyacağız." diye konuştu.

- Sivas

Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugayı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkan Hilmi Bilgin ve protokol üyeleri, Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki şehitliği ziyaret etti.

Ayhan ve beraberindekiler, 15 Temmuz şehitlerinden 4. Sınıf Emniyet Müdürü Münir Murat Ertekin ve diğer şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.



Asker ve polis şehitliğini ziyaret eden Vali Ayhan ve beraberindekiler burada dua okudu.

- Yozgat

Yozgat'ta şehitlik ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Salih Sezik tarafından dua edildi.

Duanın ardından şehit yakınları ve Yozgat Valisi Kadir Çakır, Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kardağ, daire müdürleri, askeri personel, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar şehit kabirlerini ziyaret edip karanfil bıraktı.



Şehitlik ziyareti sonrası Çapanoğlu Büyük Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.

- Kırşehir

Kırşehir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında protokol üyeleri, Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ni ziyaret etti.

Şehitlikte Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Mehmet Yaman dua etti. Protokol üyeleri şehitlerin mezarlarına karanfil bırakarak, yakınları ile bir süre sohbet etti.

Ziyarete Kırşehir Valisi İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Albay Ferhat Kuran, daire amirleri ve şehit yakınları ile gaziler katıldı.



Şehitlik ziyaretinin ardından Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için mevlit okutuldu. Vatandaşlara cami önünde çeşitli ikramlar yapıldı.

- Kayseri



Kayseri Kartal Şehitliği'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi, saygı atışı yapıldı.

Programda, Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehit yakınları ve vatandaşlar, şehit mezarlarını ziyaret etti.



Vali Günaydın ve il protokolü daha sonra Şehir Mezarlığında bulunan Polis Şehitliğini ziyaret etti. Burada da Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı, dua edildi.



Vali Günaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, hain darbe girişiminin üstünden 3 yıl geçtiğini, bu girişimin büyük milletin kahramanlığı ve imanıyla akamete uğratıldığını söyledi.

Etkinlik kapsamında Hunat Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu.