15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

ESKİŞEHİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul'da bulunan, arkadaşlarına yardıma gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliğinde çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Fatih Dalgıç, Eskişehir'in Çifteler ilçesindeki kabri başında anıldı.

Alikan Mahallesi'ndeki mezarlıkta düzenlenen törene, şehidin annesi Asiye, kardeşi Batuhan, ağabeyi Mustafa, amcası Gökhan ve babaannesi Zeynep Dalgıç ile Vali Özdemir Çakacak, Garnizon Komutan Vekili Korgeneral Mehmet Özlü, AK Parti MKYK üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ile diğer ilgililer katıldı.

Protokol üyeleri, şehit Dalgıç'ın mezarına karanfil bıraktı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden tören, İl Müftüsü Bekir Gerek'in duasının ardından sona erdi.

Daha sonra törene katılanlar, şehit Dalgıç'ın Alikan Mahallesi'ndeki aile evine geçti.