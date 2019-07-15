15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

ANKARA (AA) - Kızılcahamam Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri için yemek verildi.Bir restoranda düzenlenen yemeğe şehit ailelerinin yanı sıra Kaymakam Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı...