ANKARA (AA) - Kızılcahamam Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri için yemek verildi.
Programda yetkililer şehit aileleriyle sohbet ederek, yakından ilgilendi.
ANKARA (AA) - Kızılcahamam Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri için yemek verildi.Bir restoranda düzenlenen yemeğe şehit ailelerinin yanı sıra Kaymakam Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı...
ANKARA (AA) - Kızılcahamam Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri için yemek verildi.
Programda yetkililer şehit aileleriyle sohbet ederek, yakından ilgilendi.