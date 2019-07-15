15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

ANKARA (AA) - Kızılcahamam Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri için yemek verildi.Bir restoranda düzenlenen yemeğe şehit ailelerinin yanı sıra Kaymakam Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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ANKARA (AA) - Kızılcahamam Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri için yemek verildi.

Bir restoranda düzenlenen yemeğe şehit ailelerinin yanı sıra Kaymakam Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Süleyman Acar, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kadir Bilgi, siyasi parti temsilcileri ve kent protokolü katıldı.

Programda yetkililer şehit aileleriyle sohbet ederek, yakından ilgilendi.

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