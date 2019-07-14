SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ülkede, 3 yıl önce din kisvesine bürünerek yıllarca halkın manevi duygularını sömüren FETÖ'nün gerçek yüzünü gösterdiğini ve vatan hainlerinin, halkın canına kastetmek suretiyle bir kalkışma gerçekleştirdiğini belirten Bilgin, "O gece canları pahasına tankların önüne yatan, mermilere göğüs geren, hainleri durdurmak için ellerinden gelen her şeyi yapan 250 şehidimiz ve gazilerimiz oldu. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, 15 Temmuz gecesi cesaretleriyle, dirayetleriyle, kararlı ve dik duruşlarıyla tarih yazdılar. Hiç şüphesiz ki, şehitlerimiz, kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz'un halkın iradesinin tecellisi ve darbelerin son bulduğu bir milat, artık bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Bilgin, mesajında şunları kaydetti:

"Atalarımızın bedelini kanlarıyla ödediği bu topraklarda ‘Milli İrade’ dışında hareket ederek ülke yönetimini ele geçirmek isteyen zihniyete verilecek ne vatanın bir karış toprağı ne de milletin tek bir ferdi vardır. Tarih boyunca vatan, din ve namus uğruna hayatlarını feda eden kahraman ecdadımıza, FETÖ ve ihanet yoldaşı terör örgütlerinin şehit ettiği kahraman güvenlik güçlerimize, aziz vatandaşlarımıza ve ebediyete intikal eden gazilerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, minnet duygularımla yad ediyorum. 15 Temmuz terörist saldırısında yaralanan gazilerimize de şifalar temenni ediyorum. Bu ülke için unutulmayacak bir tarih, bir milletin direniş ve yeniden diriliş destanıdır 15 Temmuz. Bu acı tarihin yaraları belki yıllarca devam edecektir. Bu vatanın birer ferdi olarak birlik ve beraberlik ruhuyla, hain kalkışmadan bu yana her yıl olduğu gibi bu yılda yine meydanlarda olacağız."