SİVAS (AA) - Sivas'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında hatıra ormanına fidan dikildi.

Sivas Valisi Salih Ayhan, 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve protokol üyeleri, Orman Fidanlık Müdürlüğü tarafından Sivas-Ankara kara yolunda oluşturulan "15 Temmuz Hatıra Ormanı"na şehitlerin hatırasını yaşatmak için fidan dikti.

Ayhan, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yılında çok sayıda fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.

Şehitlerin aziz hatırasını yaşatmak istediklerini belirten Ayhan, "Bu ülke için canını veren şehitlerimizi asla unutmayacağız. Her diktiğimiz fidan onların anısını, hatırasını yaşatacak." dedi.

Konuşmanın ardından Ayhan ve beraberindekiler fidan dikti.