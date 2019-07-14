ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde o gece dünyada eşi benzeri görülmemiş bir direniş başladı. Kahraman Türk Milleti, hain FETÖ terör örgütüne karşı tek devlet, tek bayrak, tek vatan ve tek millet olmanın nasıl bir erdem olduğunu öğretti. Darbe girişiminin direnişe dönüştüğünü gösteren aziz Türk Milleti, devletine ve milletine sahip çıktı" dedi.

Günay, yayımladığı mesajında, Türk milletinin gücünün dünya siyaset tarihine altın harflerle yazıldığını dile getirerek, birlik ve beraberliğinin önemine değindi.

Dünyada böyle bir kararlılık ve fedakarlığı ortaya koyabilecek lider ve millet olmadığını belirten Günay, şunları kaydetti:

"Aziz Türk milletinin metaneti, cesareti, sükuneti, sağduyusu ve kararlığı ile darbe girişimi bertaraf edildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde o gece dünyada eşi benzeri görülmemiş bir direniş başladı. Kahraman Türk Milleti, hain FETÖ terör örgütüne karşı tek devlet, tek bayrak, tek vatan ve tek millet olmanın nasıl bir erdem olduğunu öğretti. Milletin meclisinin üzerine bombalar yağdırılmaya başlandığı anlarda, millet sokakta istiklaline sahip çıkarken 'ya demokrasi ya ölüm' diyerek yürüdü. Bu millet, söz konusu vatanı, bayrağı ve demokrasisi olduğunda, her türlü bedeli ödemeye hazır olduğunu tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. 15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edilmiş ve bu milletin asla unutamayacağı özel günlerden biri olmuştur. Yüce Türk Milletinin o gün hayatını kaybeden şehitleri için baş sağlığı diliyor, gazilerimize Allah’tan şifalar ve hayırlı ömürler diliyorum."





