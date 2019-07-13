ANKARA (AA) - AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Osman Karaaslan, "100 yıl önce Kurtuluş Savaşı destanı yazarak toprakları işgal edilmiş bütün milletlerin bağımsızlık mücadelesine örnek olmuş bir millet, 100 yıl sonra adeta dakikalar, saatler içinde bir destan yazmıştır." ifadelerini kullandı.



Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin dünkü toplantısında AK Parti grubu adına söz alan Karaaslan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

15 Temmuz'un, milli iradeye yapılacak darbelerin nasıl bastırılacağını tüm dünyaya öğrettiğini belirten Karaaslan, bu meclisin, yollara dökülen ve bedeniyle tank ve uçaklara siper olan onlarca Ankaralı şehidin, yüzlerce Ankaralı gazinin ve o gece yollara hakimiyet kuran yüz binlerce kahraman Ankaralının meclisi olduğunu vurguladı.

15 Temmuz'u "2016 Meydan Muharebesi" olarak tanımlayan Osman Karaaslan, "100 yıl önce Kurtuluş Savaşı destanı yazarak toprakları işgal edilmiş bütün milletlerin bağımsızlık mücadelesine örnek olmuş bir millet, 100 yıl sonra adeta dakikalar, saatler içinde bir destan yazmıştır. Kadın-erkek, yaşlı-genç, Türk-Kürt, Çerkez-Laz, Alevi-Sünni, sağcı-solcu ayrımı gözetmeksizin darbelere maruz kalan bütün milletlere darbelerin nasıl püskürtüleceğini öğreten bir millet olmuştur."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi bir genelge niteliğindeki televizyon konuşmasının, siyasi tarihte unutulması mümkün olmayan liderlik duruşu ve eylemi, "Tüm milletimi şehirlerimizin meydanlarında milli iradeye sahip çıkmaya davet ediyorum." söyleminin de demokrasi ve milli birlik mücadelesinin parolası olduğunu dile getiren Karaaslan, "Çok daha güzel bir Ankara inşa etme yolunda meclisimizin AK kadroları olarak her türlü katkıyı vereceğimizi grubum adına saygıyla arz ediyorum." ifadelerini kullandı.