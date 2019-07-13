SİVAS (AA) - Sivas'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.
Ayrıca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yürüyüşü nedeniyle aynı gün saat 18.00’den itibaren Ticaret ve Sanayi Odası kavşağından 4 İşletme kavşağına, eski stat kavşağından 4 İşletme kavşağına, 4 İşletme kavşağından ise İstasyon Caddesi boyunca, Valilik önündeki Havuzlu kavşak yönü araç trafiğine kapatılacak.
Belirtilen bölgelerdeki park edilmiş araçlar çekici marifetiyle kaldırılacak.