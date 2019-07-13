SİVAS (AA) - Sivas'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00’den itibaren İstasyon Caddesi, Atatürk Caddesi, Valilik Binası arkası ve etrafı, eski Orduevi önü ve belediye otoparkında araç parkına izin verilmeyecek, yasağa aykırı davranan araçlar otoparka çekilmek suretiyle kaldırılacak.

Ayrıca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yürüyüşü nedeniyle aynı gün saat 18.00’den itibaren Ticaret ve Sanayi Odası kavşağından 4 İşletme kavşağına, eski stat kavşağından 4 İşletme kavşağına, 4 İşletme kavşağından ise İstasyon Caddesi boyunca, Valilik önündeki Havuzlu kavşak yönü araç trafiğine kapatılacak.

Belirtilen bölgelerdeki park edilmiş araçlar çekici marifetiyle kaldırılacak.