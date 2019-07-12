KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.



Günaydın, mesajında, 15 Temmuz'un, vatanın bölünmez bütünlüğünün, milletin azim ve kararlılığının, milli birlik ve beraberliğin bütün dünyaya bir kez daha gösterildiği bir tarih, birçok devlete önemli mesajlar veren bir destan olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla milletçe yazılan bu destansı direnişin 3.nde yaşananların unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması için daha çok çalışmaları gerektiğini vurgulayan Günaydın, "Demokrasinin bir kez daha galip geldiği bu mücadelede tankın, topun, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşına sadece ellerinde şanlı bayrağımızla, imanıyla, inancıyla ve yüreğiyle dikilen kahraman milletimiz ve kahraman güvenlik güçlerimiz, tıpkı Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek olarak sokaklara dökülmüş ve Fetullahçı Terör Örgütü tarafından gerçekleştirilen hain kalkışmaya karşı kendi iradesine ve özgürlüğüne sahip çıkmıştır." ifadelerini kullandı.

Ülkenin her köşesinde olduğu gibi, Kayseri'de de gencinden yaşlısına tüm hemşehrilerinin 15 Temmuz gecesi üzerilerine düşeni yaptığını, şehrin meydanlarını doldurduğunu, emanetlerine sahip çıktığını ve hainlerin emellerine ulaşmalarına engel olduklarını anımsatan Vali Günaydın, şunları kaydetti:

"Bundan sonra bize düşen görev yapılanları unutmamak kaydıyla aynı özveriyle bu vatan ve millet sevdamızı gelecek kuşaklara aktarmak, birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak ülkemizi daha iyi seviyelere ulaştırmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımıza ve demokrasimize karşı yapılan hain kalkışmaya direnen, bu uğurda canlarını feda ederek Türkiyemizin kaderini değiştiren şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, bütün şehit ve gazilerimizin ailelerine sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum."