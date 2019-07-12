KAYSERİ (AA) - Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Makina Mühendisler Odası (MMO) Başkanı Akif Aksoy, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Rektörü Kerim Güney ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) Ömer Gülsoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyüksimitçi, açıklamasında, 15 Temmuz’u unutmadıkları ve unutmayacaklarını, bu saldırının darbenin ötesinde bir işgal girişimi olduğunu ifade etti.

KTO Başkanı Gülsoy ise Türk milletinin imanıyla, inancıyla birlik ve beraberlik ruhu içerisinde tek yürek olarak sokaklara döküldüğünü, canı pahasına mücadelesini sürdürerek vatanın bölünmez bütünlüğünü bir kez daha tüm dünyaya gösterdiğini kaydetti.

MMO Başkanı Aksoy oda olarak, dün olduğu gibi bugün de yarın da, demokrasiden yana olacaklarını ve Türkiye'nin bölünme tehditlerine, teröre ve birçok siyasi, ekonomik etkilere inat üzerlerine düşen görevi layıkıyla yapacaklarını ifade etti.

NNYÜ Rektörü Güney de 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan işgal girişimin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçtiğinin altını çizdi.

Hain darbe girişiminin üzerinden üç yıl geçtiğini ve bir kez daha lanetlediklerini hatırlatan Rektör Güney, "15 Temmuz’u unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.