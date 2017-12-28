ANKARA (AA) - Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi Şehitlerine Mektuplar" yarışması sonuçlandı.

Kahramankazan'da Büyükşehir Belediyesi Aile Yaşam Merkezinde düzenlenen programa, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler de katıldı.

Şehitler için Kur'anı Kerim okunmasıyla başlayan program, 15 Temmuz gecesi Kahramankazan'da verilen mücadelenin anlatıldığı kısa film gösterimiyle devam etti.

Programın açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Serhat Oğuz, Türk milletinin 15 Temmuz'da hainlere karşı büyük bir mücadele verdiğini söyledi.

15 Temmuz'da milletçe kahramanlık destanı yazıldığını vurgulayan Oğuz, "Peki ya 15 Temmuz sonrası. Aslında hepimizin esas mücadele etmesi gereken 15 Temmuz sonrasıdır. O günkü kahramanlıklar, bilmeyenlere anlatmalı, bilenlerin de unutmamasını sağlamalıyız. Bu noktada en önemli görev de hiç kuşkusuz milli eğitim ailesine düşmektedir." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Lokman Ertürk de "Bu mücadelenin önemli noktalarından birisi olan Kahramankazan'da böyle bir programa ev sahipliği yapmak, bizleri ayrıca gururlandırmıştır." diye konuştu.

Daha sonra yarışmada dereceye giren öğrenciler, şehitler için yazdıkları mektupları okudu.

Yarışmada birinci olan öğrenciler ve danışman öğretmenler, başarı sertifikası ve altınla ödüllendirildi.