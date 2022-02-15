15 Şubat 2022 Salı TV8 yayın akışı: TV8 Canlı Yayın - TV8 de bu akşam neler var?

06:30 Oynat BakalımProgram

07:15 8'de Sağlık / Yeni BölümProgram

08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / CanlıProgram

11:15 Survivor All StarYarışma

13:00 Survivor Panorama / CanlıProgram

14:45 Canım Annem / Yeni BölümDizi

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni BölümYarışma

20:00 Survivor All Star / Yeni BölümYarışma

00:15 Survivor Ekstra / CanlıProgram

01:30 Canım AnnemDizi

02:30 Zuhal Topal'la YemekteyizYarışma

04:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

Survivor All Star'da bu akşam ödül oyununun heyecanı yaşanacak. İşte bu akşam ekranlara gelecek olan 24. bölüm