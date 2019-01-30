NİĞDE (AA) - Niğde'de bir dinlenme tesisinden park halindeki aracı kaçırarak, bagajındaki yaklaşık 1,5 milyon lirayı çalan hırsızlar, oluşturulan "özel ekip" sayesinde yakalandı.



İddiaya göre, çalıştıkları şirkete ait otomobille Mersin'den Ankara'ya seyreden sürücü E.Ş. ve yanındaki şirket şoförlerinden M.Ö, Ulukışla ilçesindeki dinlenme tesisinde mola verdi.

Mola dönüşü aracını park ettiği yerde bulamayan sürücü, bagajında 1 milyon 482 bin lira olan otomobilinin çalındığını polis ekiplerine bildirdi.

Hırsızlık olayının çözülmesi için Niğde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince "özel ekip" oluşturuldu.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobili, kendisini takip eden bir araçtaki kişinin çaldığını ve Ankara istikametine doğru hareket ettiğini tespit etti.

Ekipler, çalınan aracı dinlenme tesisinin yaklaşık 500 metre uzağında terk edilmiş halde buldu.

Araçlar ve sürücüler üzerinde çalışmalarını yoğunlaştıran özel ekip, takip eden aracın sürücüsünün H.Ş, otomobili çalan kişinin ise M.Ç. olduğunu belirledi.

Polis ekipleri, şüpheliler H.Ş ve M.Ç. ile T.Ş, A.Ş, İ.Ş, E.Ş'yi Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde gözaltına aldı. Olayla bağlantılı oldukları iddiasıyla şirkette makam şoförü olarak görev yapan sürücü E.Ş. ve yanındaki M.Ö. de gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çalınan paranın 1 milyon 336 bin lirası nakit olarak ele geçirildi. Şüphelilerden M.Ç'nin, teyzesinin kızı S.P. adına 34 bin liraya satın aldığı araca el konuldu. Zanlıların 112 bin lirayla borçlarını ödedikleri öğrenildi.

Zanlılardan bazılarının otomobilin sürücüsü E.Ş. ile kardeş olduğu belirtildi.

Gözaltındaki 8 şüphelinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ele geçirilen 1 milyon 336 bin lira, Asayiş Şube Müdürlüğü Sungurbey Polis Merkezi Amirliği'nde sahibine teslim edildi.

Niğde Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, olay kendilerine intikal ettikten sonra Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde "özel ekip" oluşturduklarını aktardı.

Suç yerindeki deliller incelenerek önce aracın, sonrasında da şüphelilerin tespit edildiğini belirten Cebeloğlu, şunları kaydetti:

"Çok kısa sürede, olayı gerçekleştiren şüpheliler yakalandı ve aldıkları 1,5 milyon liranın büyük bir kısmı Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde saklamış oldukları alanda faillerle birlikte ele geçirildi. Konuyla ilgili 8 kişi, savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Suçlarla mücadeledeki kararlılığımızın bir ifadesi oldu. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasında 7/24 mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."