KONYA (AA) - Türk-İslam mutasavvıfı ve şairi Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 811. doğum yıl dönümü etkinlikleri Konya'da başladı.

Konya Valiliği ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen ve 10 gün sürecek "15. Konya Uluslararası Mistik Müzik Festivali"nin, Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen açılış programında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, festival etkinliklerine TRT'de bugün canlı yayınlanacak "Ehl-i Beyt Aşkına" konseriyle başlayacaklarını söyledi.

Mistik Müzik Festivali'ne şimdiye kadar 47 ülkeden 133 grup ile yüzlerce sanatçının katıldığını belirten Yarar, "Bu yıl Özbekistan, Azerbaycan, Afganistan, İran, Irak-Kerkük, Fas, Lübnan, İspanya ve Türkiye'den iştirak edecek sanatçı ve müzik topluluklarıyla gönül coğrafyamızın batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine, müziğin gönülleri buluşturan sırrıyla bir arada olacağız. 20-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalimiz bugün TRT'nin büyük özveriyle hazırladığı 'Ehl-i Beyt Aşkına' ile başlayarak, yarından itibaren Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Salonu'nda devam edecektir." ifadelerini kullandı.

30 Eylül'e kadar her gün 20.30'da programlarının başlayacağı bilgisini veren Yarar, "Dünya tarihinin şahit olduğu en büyük hak ve adalet mücadelesinin verildiği gün olan '10 Muharrem' ilk defa Mistik Müzik Festivali'nde özel bir programla yad edilecektir. Bu özel konser için TRT Genel Müdürlüğümüze, sanatçılara ve tüm TRT çalışanlarına teşekkür ederim." diye konuştu.

Konuşmanın ardından TRT ekibi tarafından hazırlanan, Hz. Hüseyin’in hayatının konu edildiği ‘Elh-i Beyt Aşkına’ konseri verildi.

Konser çok sayıda yerli ve yabancı davetlinin beğenisini kazandı.



