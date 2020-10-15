15 Ekim 2020 Süper Loto Sonuçları

ÇEKİLİŞ SONUCU İÇİN 21.30 AŞAĞIDAKİ LİNKTEN ÖĞRENEBİLİRSİNİZ.

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Milli Piyango Online, Sorumlu Oyun politikasını benimseyen, Türkiye’nin şans oyunları sitesidir. Milli Piyango Online’da kendi profilini oluşturabilirsin. Çılgın Sayısal Loto, Süper Loto, Şans Topu, Kazı Kazan’ın internete özel oyunlarını online oynayabilir ve Milli Piyango biletini internetten satın alabilirsin. Tüm bunlarla kalmadık, Milli Piyango heyecanını tamamen dijitale taşımak için bir de Milli Piyango TV’yi yarattık. MP TV’yi ziyaret edip çekiliş sonuçlarını canlı canlı takip edebilirsin.

Türkiye'nin Şans Oyunları Platformu

(World Lottery Association,WLA) standart ve kurallarına uygun şekilde faaliyetlerini sürdürenolarak’nün izleme ve denetimine tabi olmak üzereitibarıyla,tarafındanveoyunları dahil olmak üzere’nun onay verdiği şans oyunlarını düzenlemesine ilişkin iş ve hizmetleri 10 yıl süreyle yerine getirmek üzere yetkilendirilmiş bulunuyoruz.

Milli Piyango’nun köklü geleneklerini koruyup ve deneyimlerini arkamıza alarak Türkiye çapında geniş erişim ağımız, şans oyunları alanındaki deneyimimiz ve son teknolojiyi kullanan teknik altyapımız ile Milli Piyango markasını en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz. Böylece, Türkiye ekonomisine katkı sağlayacağımıza ve şans oyunları sektörüne getireceğimiz yenilikler ile oyunculara eğlenceli bir oyun dünyası sunacağımıza inanıyoruz.

MilliPiyangoOnline.com:

- Milli Piyango çatısı altındaki Sayısal Loto, Süper Loto, On numara ve Şans topu numerik oyunlarının oynanabildiği,

- Kazı Kazan’ın internete özel oyunlarının bulunabildiği,

- Milli Piyango bileti satın alınabilen,

- Oyuncunun profil açıp, ikramiyelerini istediği zaman görüntüleyebildiği,

- İkramiyelerin anlaşmalı bankaların hesaplarına yatırılabildiği,

- Milli Piyango TV üzerinden çekilişlerin canlı yayınlandığı,

- Sorumlu Oyun politikasının benimsendiği,

Türkiye’nin şans oyunları sitesidir.