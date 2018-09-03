15 çocuk, 2 ton geri dönüşüm malzemesi topladı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir Kuran kursunun öğrencileri, 2 ton geri dönüşüm malzemesi topladı.

Kocasinan Belediyesine bağlı Yemliha Mahallesindeki Alperen Cami Kuran Kursunun öğrencileri, kurs öğreticisi Mustafa Ünal'ın yönlendirmesiyle evlerinde ve çevrelerinde geri dönüşüme kazandırabilecek malzemeleri toplamaya başladı.

Öğrenciler tarafından toplanan geri dönüşüm malzemeleri belediyeye ait geri dönüşüm kutularında biriktirildi.

Yaklaşık 1,5 ay evlerinde, mahallerinde ve yollarda gördükleri kağıt, pet şişe ve plastikleri toplayan öğrenciler, 2 ton atık malzemeyi geri dönüşüme kazandırdı.

Kuran kursu öğreticisi Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıldır çocuklara geri dönüşüm bilinci kazandırmak için bu tür etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Bu yıl da öğrencileriyle beraber 2 ton geri dönüşüm malzemesi topladıklarını anlatan Ünal, bunun 1,5 tonunu kağıt karton ve atıkların, 270 kilogramını plastik, 80 kilogramını cam, 180 kilogramını da metal ve alüminyumun oluşturduğunu belirtti.

Geri dönüşüme katkı sağlayan 15 öğrenci, Kocanisan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar tarafından da ödüllendirildi.

Öğrencilere çeşitli hediyeler veren Çolakbayrakdar, bu duyarlı davranışı sayesinde 25 ağacın kesilmesini önlediklerini, elektrik ve petrol tasarrufu sağladıklarını belirtti.