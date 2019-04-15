KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 14. Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şehir Tiyatrosu'ndaki açılış töreninde Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, festivale katılan tüm gruplara teşekkür etti.

Kayseri'nin festivaller şehri olacağını ve bu festivalleri uluslararası boyuta taşıyacaklarını ifade eden Büyükkılıç, liselerarası tiyatro festivaline de daha fazla ülkenin katılımını sağlayacaklarını belirtti.

Milli bayramların kutlanmasına dair de açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"23 Nisan gibi çocuklara armağan edilmiş bir bayramımız var. Dünyada çocuklarına bayram armağan etmiş bir başka ülke daha yok. Çocuklarımızın bu bayramı eğlenerek, şenlik havasında kutlamasını sağlayacağız. Ayrıca yine Atatürk'ün Samsun'a çıktığı 19 Mayıs gençlere bayram olarak hediye edildi. Gençlerimizin de bu bayramda daha aktif olarak yer aldığı bir etkinlik gerçekleştireceğiz."

Türkiye'nin farklı kentlerindeki liselerden ve KKTC, Azerbaycan, Bosna Hersek ve Gürcistan'dan tiyatro festivaline katılmak için kente gelen öğrenciler, Büyükkılıç'ı festival öncesi makamında ziyaret etti.

Büyükkılıç, tüm liseli tiyatro gruplarını Kayseri'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 14'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali, 5 Mayıs'a kadar devam edecek.

Festival boyunca, liseli tiyatrocular, hazırladıkları oyunları, Kayseri Şehir Tiyatrosu'nda sahneleyecek.



