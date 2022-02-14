14 Şubat 2022 TV8 yayın akışı: TV8 Canlı Yayın - Canlı TV İzle

14 Şubat 2022 Salı TV8 yayın akışı

06:30Oynat BakalımProgram

07:158'de Sağlık / Yeni BölümProgram

08:30Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / CanlıProgram

11:15Survivor All StarYarışma

13:00Survivor Panorama / CanlıProgram

14:45Canım Annem / YeniDizi

16:00Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni BölümYarışma

20:00Survivor All Star / Yeni BölümYarışma

00:15Survivor Ekstra / CanlıProgram

01:30Canım AnnemDizi

02:30Zuhal Topal'la YemekteyizYarışma

04:30Müge ve Gülşen'le 2.SayfaProgram

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Survivor All Star 23. Bölüm Tanıtımı - 14 Şubat 2022

Survivor All Star'da haftanın ilk iki dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanınca gönüllüler takımından Evrim ve Atakan eleme adayı olarak sürgün adasına gitti. Peki haftanın 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak ve 3. eleme adayı kim olacak? İşte bu akşam ekranlara gelecek olan yeni bölümün tanıtımı...