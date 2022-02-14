14 Şubat 2022 Pazartesi Yasak Elma 131. bölüm izle tek parça! Yasak Elma son bölüm full izle!
FOX'ta yayınlanan Yasak Elma dizisinin 131. bölümü ekrana geldi. Sevilen dizinin 131. bölümünde Kumru hamileliğini söyleyememenin üzüntüsünü yaşıyordur. İşte Yasak Elma 131. bölüm
Yasak Elma yeni bölüm, 14 Şubat 2022 Fox TV yayın akışı içerisinde yer alıyor. Bu akşam Fox TV’de 20:00’de Yasak Elma’nın yeni bölümü yayınlanacak. Fox TV Yayın Akışına göre ise 20.00 da başlayarak 23.45 te bitecek...
08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI
10.45 EKONOMİ ARASI CANLI
11.00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI
13.00 EN HAMARAT BENİM YENİ BÖLÜM
16.45 FULYA İLE UMUDUN OLSUN CANLI
19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI
23.45 EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY ALT YAZILI
02.30 EN HAMARAT BENİM
05.00 KEFARET ALT YAZILI
06.00 KADIN ALT YAZILI
Çağatay ile Ender’in birlikteliklerini açıklamaları Yıldız ve Doğan’a büyük şok yaşatırken, Kumru hamileliğini söyleyememenin üzüntüsünü yaşıyordur. Yaşanılan talihsiz bir olay hiç umulmadık şekilde Kumru ve Yıldız’ı bir araya getirecektir…
CANLI İZLE SAAT 21.00-23.45
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