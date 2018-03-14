KARAMAN (AA) - AK Parti Karaman Milletvekili Dr. Recep Şeker, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Milletvekili Şeker, mesajında, hekimler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Sağlık çalışanlarının karşılaştıkları tüm zorluklara rağmen kutsal mesleklerini icra ettiklerini ifade eden Şeker, şunları kaydetti:

"Ülkemizi sağlıkta gelişmiş ülkeler ile boy ölçüşecek seviyeye getiren Dünya’ya örnek Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın en önemli unsuru programın baş mimarları doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları ve kutsal emekleridir. Bu duygu ve düşünceler ile başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik eder, İnsan hayatını her şeyin üstünde tutarak başarılı ve özverili çalışmaları nedeni ile şükranlarımı sunar, sevdikleri ile birlikte mutlu, sağlıklı ve huzur dolu bir yaşam temenni ederim."