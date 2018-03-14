SİVAS (AA) - Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Çiftçi, mesajında, "Böylesi zorlu bir görevi büyük bir aşk ve şevkle yerine getiren çalışanlarımız, sağlık sisteminin daha gelişmesine büyük katkı sunmuştur. Sağlıklı toplum olabilme yolunda ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden tam manasıyla yararlanabilmeleri adına var güçleriyle çalışan, insanı yaşatmayı amaç edinerek bu onurlu mesleği büyük özveriyle yerine getiren doktorlarımız başta olmak üzere, tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlar, üstün hizmetleri için kendilerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.