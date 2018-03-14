NEVŞEHİR (AA) - AK Parti Nevşehir İl Başkanı Mustafa Rauf Yanar, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Nevşehir Tabipler Odası Başkanı Hüseyin Ergün'ü ziyaret etti.

Ziyarette, Başkan Yanar, Türkiye'nin zor dönemlerden geçtiğini, Nevşehir Tabipler Odasının vatansever yaklaşımının birlik ve beraberlik bağlarını güçlendirmesi adına önemli bir adım olduğunu söyledi.

Doktorların çalışma şartlarını ve yaşadıkları sıkıntıları bildiklerini belirten Yanar, şöyle konuştu:

"Bu sıkıntıların çözümü noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Doktorlarımız neredeyse hiç mesai saati gözetmeden görev yapan insanlarımız. Doktorluk mesleği para kazanmaktan ziyade hizmet aşkıyla yapılan zor bir meslek. Gecesi gündüzü olmayan, kimi zaman uykusuz şekilde fedakarca çalışan tüm doktorlarımıza teşekkür ediyorum ve bu vesileyle 14 Mart Tıp Bayramlarını kutluyorum. Ayrıca Nevşehir Tabipler Odamızın birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu şu günlerde sergilemiş olduğu vatansever tutumundan dolayı da gönülden teşekkür ediyorum."

Tabipler Odası Başkanı Ergün ise, AK Parti İl Başkanı Yanar ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, teşekkür etti.