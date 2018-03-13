ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Çakacak, mesajında, Milli Mücadele yıllarında elverişsiz şartlarda cephelere koşan hekimlerin azim ve gayretlerinin simgesi olan Tıp Bayramı'nın 1970’li yıllardan beri Tıp Bayramı Haftası olarak kutlandığını hatırlattı.

En kıymetli varlık insana, en değerli hizmeti verme gayretinde olan tüm sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutlayan Çakacak, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımıza kolay, erişilebilir ve etkili sağlık hizmeti sunabilmek için en büyük görev başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına düşmektedir. İnsan sağlığının korunması, mevcut sağlık sorunlarının giderilmesi tüm insanlığın ve toplumun en önemli hedefidir. Bu nedenle hekimlik mesleği, önemini hiçbir zaman kaybetmemiş ve kutsal bir meslek olarak kabul görmüştür. Gece gündüz demeden şartlar ne olursa olsun birey ve toplumun sağlığını korumak, insanların mutluluğunu sağlamak, herkesin derdine çare olmak için koşan hekimlerimiz, bu kutsal görevi büyük bir fedakarlık ve meslek aşkıyla yerine getirmektedirler. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.' sözleriyle ifade ettiği gibi sağlığımızı emanet ettiğimiz Türk hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın bu hizmet kervanında fedakarlık ve inançla meslek onuruna yakışır bir şekilde hizmet üretmeye devam edeceklerine inanıyorum."

Vali Çakacak, sağlıklı bir yaşamın her insanın temel hakkı olduğunu ifade ederek, "Sağlık hizmetlerini bugünkü durumundan daha da ileriye götürmek amacıyla ülkemizde de sağlık alanında ciddi çalışmalar yapılmakta, dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden, bilgi birikim ve tecrübelerine fiziki gelişmişlik ve modernliği de ekleyen sağlık sektörümüz aynı zamanda Eskişehirimizin de yükselen değeri olmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

- Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet



Sağlık hizmetlerinin arzu edilen en üst seviyeye getirilmesi için hekimler ile diğer sağlık personelinin büyük bir gayret, fedakarlık ve özveriyle çalıştığına da işaret eden Çakacak, "Onlara karşı olan her türlü şiddeti en güçlü şekilde kınıyor ve reddediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle; kutsal, saygın ve onurlu bu mesleği büyük bir fedakarlıkla yerine getiren hekimlerimiz ile tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılar sunuyorum." ifadesini kullandı.

