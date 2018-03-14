YOZGAT (AA) - Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek,14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle ilçede bulunan sağlık kuruluşlarını ziyaret etti.

Başkan Şimşek, sağlık kuruluşlarında görevli doktor ve sağlık çalışanlarının tıp bayramını kutlayarak, hastalarla da bir süre sohbet etti, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Şimşek ziyaretinde, "Etkin ve kaliteli bir sağlık sistemi, toplumun en önemli şartlarından biridir. Canımızı emanet ettiğimiz, fedakarca görev yapan hayatını insan sağlığına adayan sağlık çalışanlarımızın emekleri ödenmeyecek kadar büyüktür. Hekimlerimizin ve tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi.