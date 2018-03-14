ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi ve Eskişehir Sağlık Müdürlüğünün düzenlediği 14 Mart Tıp Bayramı kutlama töreni ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Vali Özdemir Çakacak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Gürhan Ergürhan, İl Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen'in de bulunduğu törende yaptığı konuşmada, 14 Mart Tıp Bayramı'nın yalnızca sağlık sorunlarının tartışıldığı bir gün olmakla kalmayıp, hekimlik mesleğinin tarihi öneminin de hatırlandığı bir gün olduğuna dikkati çekti.

Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane'nin Osmanlı devletinde, devletin temelini oluşturan önemli eğitim kurumlarından biri olduğunu aktaran Çakacak, 14 Mart'ın vatan savunması gibi ulvi bir amaçla Tıp Bayramı olarak kutlanmaya başladığını hatırlattı. Çakacak, hekimliğin insanlığın başlangıcından beri en ulvi mesleklerden biri olarak değerini hiçbir zaman yitirmediğini ifade etti.

Üniversitelerin, akademisyenlerin ve tüm bilimsel kurumların ülkenin ilerleyişi için büyük önem taşıdığının altını çizen Vali Çakacak, hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarımızın meslekleriyle ilgili dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip ederek ülkeye taşıma noktasında gayretli olmaları gerektiğini belirtti.

- "Mümkün olan en iyi sağlık hizmeti veriliyor"



Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen de hekimlik gibi kutsal bir mesleği her koşulda büyük özveriyle yerine getiren, insanı yaşatmayı ilke edinen Türk hekimlerinin millet için iftihar kaynağı olduğunu belirterek, tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının bayramını kutladı.

Ülkede sağlık konularında ivedilikle çözülmesi gereken bazı sorunların olduğuna dikkati çeken Gönen, ESOGÜ Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Eskişehir'e ve tüm bölgeye mümkün olan en iyi sağlık hizmetinin verildiğini kaydetti.

Gönen, ESOGÜ Tıp Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesinin, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun ülke için nitelikli hekimler ve sağlık personeli yetiştiğini vurguladı. Gönen, Afrin'de vatan savunmasında canlarını feda eden şehitleri ve gazileri de andı.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş ise 14 Mart'ın sadece hekimler için değil tüm sağlık çalışanları için bir şölen olduğunu dile getirerek, "Sağlık çalışanları varsa hayat var, şifa var, sağlık var. Sizler varsanız fakültemiz, üniversitemiz, Eskişehir'imiz ve Türkiye'miz var. Tıbbiyenin geçmişi 200 yıl öncesine dayanıyor. Çanakkale Savaşı'nda ve Milli Mücadele döneminde cephede yer alan, İstiklal mücadelesine katılan Tıbbiye şehitleri kalbimizde. 1914'te Çanakkale'ye cepheye giderek şehit olan tıbbiye öğrencilerini saygıyla anıyoruz." diye konuştu.



Etkinlikte ESOGÜ tıp fakültesi öğrencileri adına konuşan öğrenci temsilcisi Emre Öteyaka, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle hekimlerin, sağlık alanındaki sorunları ve mesleki sorunları dile getirme imkanı bulduğunu belirterek, bu tarihi sorumluluğun hekimlik mesleğine daha büyük anlamlar yüklediğini ifade etti.

Törende ESOGÜ Tıp Fakültesinde yeni başlayan ve görevlerinde yükselen öğretim üyelerine cübbeleri giydirilirken, 40. 35. ve 30. yıllarını tamamlayan öğretim üyelerine plaket takdim edildi.