KIRIKKALE (AA) - Bahşili ilçesinde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

İlçe Toplum Sağlığı Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Akdeniz, sağlık çalışanlarının bayramını kutlayarak, çalışmalarında başarı diledi.

Akdeniz, hekimlerin, savaşta ve afette olduğu gibi hangi koşul içinde olursa olsun hiç düşünmeden görevini en iyi şekilde yapabilmek için büyük özveri ile çalıştığını söyledi.

Programda, pasta kesilerek, sağlık çalışanlarına hediye dağıtıldı.