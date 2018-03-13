ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Sağlık Müdürü Uğur Bilge, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bilge, mesajında, yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk kez İstanbul’un işgalini protesto amacıyla tıp öğrencileri ve doktorlar tarafından 14 Mart 1919'da kutlandığını belirterek, Tıp Bayramı'nın vatan savunmasının ve bağımsızlık mücadelesinin adı olduğunu kaydetti.

Türkiye'de sağlık alanında çok büyük değişimlerin yaşandığına işaret eden Bilge, şunları ifade etti:

"Artık borcundan dolayı kimse hastanede ya da cenazesi morgda rehin kalmıyor. Hiç kimse hastane kapılarından geri çevrilmiyor. Muayenehane kapılarında dolaşma devri çoktan kapandı. Son model yeni araçlardan oluşan 112 Acil Sağlık ambulans hizmetlerinin yanında bir zamanlar hayal bile edemediğimiz uçak ambulanslar, helikopter ambulanslar, kar paletli ambulanslar, yoğun bakım ambulansları sıradan hizmetler haline geldi."

Bilge, Eskişehir'de de sağlık alanında büyük atılımlara imza atıldığını dile getirerek, şunları aktardı:

"Son dönemde yapılan yatırımlarla Yunus Emre Devlet Hastanemiz, bin 81 yataklı şehir hastanesi kompleksimiz çok daha kısa sürede tamamlanarak hizmete açılacak, böylece tüm sağlık çalışanlarımız ile birlikte ilimizin yanında bölge iller ve yurt dışından gelecek hastalara da şifa kaynağı olmaya devam edeceğiz. Hizmet kalitesi sadece hasta odaklı olarak artmayacak, hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız bu onurlu ve meşakkatli görevi yerine getirirken daha rahat ortamlarda halkımıza hizmet sunacaklardır."