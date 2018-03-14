SİVAS (AA) - Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür ve Belediye Başkanı Nami Çiftçi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ilçedeki hastane ve sağlık merkezini ziyaret etti.

Aytemür ve Çiftçi, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla ziyaret ettikleri sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutladı.

Aytemür, yaşadıkları tüm zorluklara rağmen sağlık alanında Gürün'e güzel hizmeti sunmak için gece gündüz çalışan sağlık personeline teşekkür etti.

Çiftçi de tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik etti.